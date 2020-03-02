ما هي فائدة النقاط السوداء على زجاج السيارات؟

الخليج ٣٦٥ نت – يتجاهل كثير من قائدي السيارات معرفة وظائف العديد من الأشياء والأجزاء في سيارتهم رغم أهميتها، وتعد النقاط السوداء على حواف الزجاج الأمامي للسيارة من أبرز هذه الأشياء، فما هي فائدة هذه النقاط، وكذلك أهمية الإطار الأسود حول الزجاج؟ هذا ما سوف نستعرضه خلال السطور التالية.



في البداية فإن الإطار الأسود يسمى فريت “Frit”، وهو يعد من أهم مكونات الزجاج الأمامي، ويتكون من مادة لامعة شبه شفافة تعمل على الاتصال والربط بين الزجاج وجسم السيارة، وله العديد من الفوائد الأخري.

حيث يعمل الجزء الخارجي من الإطار الأسود على الحفاظ على الرابطة اللاصقة من الأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى إخفائه مكان الالتصاق، أما الجزء الداخلي للإطار فإنه يتيح للمادة اللاصقة ربط الزجاج بجسم السيارة.

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وبالنسبة للنقاط السوداء التي تتواجد أعلى الزجاج الأمامي خلف المرآة، فإنها تعمل على حجب أشعة الشمس التي تدخل من بين حاجبي الشمس الأماميين.

أما النقاط السوداء التي في أسفل الزجاج فإنها تعمل على تشتيت الحرارة بين الزجاج والإطار الأسود “frit”، نظراً لأن الإطار يتأثر بشكل أسرع من الزجاج بالحرارة بسبب لونه الأسود.