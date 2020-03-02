بي ام دبليو الفئة السابعة الجيل القادم تظهر أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور تجسسية لبي ام دبليو الفئة السابعة الجيل القادم، والتي لن نراها قبل يونيو 2022.. وهذه ثاني مرة تظهر فيها السيارة أثناء اختبارها، هذه المرة بدون ملصق “سيارة اختبار كهربائية”، ما يعني أنها ليست كهربائية في الغالب.

ويتأكد هذا الظن مع ملاحظة ما يبدو أنه نظام عادم أسفل المصد الخلفي، ما يشير إلى محرك احتراق داخلي في الأمام، وقد يكون هجينا.

وليس هذا الجسد الإنتاجي النهائي للجيل القادم من السيدان الرائدة، مع تركيز بي ام دبليو على تجارب تقنيات المصابيح الأمامية الجديدة، والتي ستحل محل مصابيح الليزر الحالية.

كما سيتراجع حجم الفئة السابعة قليلا مع وقف استخدام محركات V12 الكبيرة في الغالب بالتوازي مع محرك الديزل ستة سلندر توربو رباعي، وفي المقابل سنرى إضافة مولد طاقة كهربائي بالكامل لنسخة i7 و i7S الأعلى في المجال بقوة قد تصل إلى 670 حصان ومدى يقترب من 600 كيلومتر.