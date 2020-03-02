الخليج ٣٦٥ نت – كشفت دراسة جديدة أن سائقي السيارات الفاخرة أقل ميلا لأن يوقفوا سياراتهم للسماح للمشاة أمامهم بعبور الطريق.. وتقل نسبة توقفهم بـ 3% مع كل ألف دولار إضافية (3,750 ريال) لسعر سيارتهم.
الباحثون في جامعة نيفادا الأمريكية صرحوا أن سائقي السيارات الباهظة الثمن “لديهم شعور بالتفوق على الآخرين”، وأنهم أقل اهتماما بالمشاة بمختلف أنواعهم.
كما اكتشفت الدراسة أن السائقين بشكل عام يميلون أكثر للتوقف عند مرور النساء مقارنة بالرجال، وعند مرور بيض البشرة في الولايات المتحدة مقارنة بغيرهم.
وتحاكي هذه النتائج دراسة أخرى فنلندية الشهر الماضي، والتي صرحت أن الرجال المالكين للسيارات الفاخرة “أميل للجدل والعناد وعدم التوافق أو التعاطف مع الآخرين”.
بالطبع هذه إحصاءات لميول عامة ولا تعبر عن كل شخص يمتلك سيارة فاخرة أو العكس.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: سائقي السيارات الفاخرة أقل احتراما للمشاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.