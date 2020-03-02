دراسة: سائقي السيارات الفاخرة أقل احتراما للمشاة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت دراسة جديدة أن سائقي السيارات الفاخرة أقل ميلا لأن يوقفوا سياراتهم للسماح للمشاة أمامهم بعبور الطريق.. وتقل نسبة توقفهم بـ 3% مع كل ألف دولار إضافية (3,750 ريال) لسعر سيارتهم.

الباحثون في جامعة نيفادا الأمريكية صرحوا أن سائقي السيارات الباهظة الثمن “لديهم شعور بالتفوق على الآخرين”، وأنهم أقل اهتماما بالمشاة بمختلف أنواعهم.

كما اكتشفت الدراسة أن السائقين بشكل عام يميلون أكثر للتوقف عند مرور النساء مقارنة بالرجال، وعند مرور بيض البشرة في الولايات المتحدة مقارنة بغيرهم.

Advertisements

وتحاكي هذه النتائج دراسة أخرى فنلندية الشهر الماضي، والتي صرحت أن الرجال المالكين للسيارات الفاخرة “أميل للجدل والعناد وعدم التوافق أو التعاطف مع الآخرين”.

بالطبع هذه إحصاءات لميول عامة ولا تعبر عن كل شخص يمتلك سيارة فاخرة أو العكس.