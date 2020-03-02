بانسن جيونغ نائبًا لرئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بـ"هيونداي موتور"

أصدرت شركة هيونداي موتور، اليوم، قرارًا بتعيين الكوري بانسن جيونغ نائبًا لرئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

يشرف "جيونغ"، بمقتضى مهام منصبه على عمليات الشركة في المنطقة من المقر الإقليمي الرئيسي لهيونداي بإمارة دبي في الإمارات، حيث سيكون مسئولًا عن تعزيز وجود الشركة وعلامتها التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويمتلك "جيونغ"، خبرة عريقة وممتدة داخل شركة هيونداي تساعده فى تطوير النتائج المرجوة من تعيينه في منصبه الجديد، حيث شغل في السابق منصب نائب رئيس قسم عمليات هيونداي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط، كما شغل منصب المدير التنفيذي للمبيعات

والتسويق لشركة هيونداي موتور الهند. وعمل كذلك في مناصب عدة للشركة في كل من بولندا وتركيا.

وبمناسبة تعيينه، قال بانسن جيونغ، عبر بيان صحفي، حصلت "سيارات الوفد"، على نسخة منه: "يسرني أن أعين كنائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة هيونداي موتور، لأن خبرتي الطويلة بالشركة ومعرفتي الجيدة بعلامتها التجارية وبعملياتها الرئيسية ستسهم في تحقيق المزيد من النجاح. وكنائب للرئيس في هذه المرحلة المهمة، فإنه لدى مسؤولية كبيرة تتمثل في البناء خلال عام 2020 على

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ما حققته الشركة في عام 2019 من تقدم ملموس على رغم التحديات التي واجهتها، وأن نحافظ على زخم النمو لدينا للوصول إلى أعلى نسب مبيعات، وفي سياق تحقيق ذلك، نأمل أن نترك علامة فارقة في الأسواق العالمية".

هذا ويخلف نائب الرئيس الجديد بانسن جيونغ زميله مايك سونغ، الذي تمت ترقيته ليعمل الآن مع قسم "جينسيس" بالشركة، وفي تعقيب له عن خلافة جيونغ له قال مايك سونغ: "لدى جيونغ معرفة قوية بهيونداي، وأنا متأكد من أنه سيسهم في عمل نقلة نوعية للعلامة التجارية للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لقد كان عام 2019 مليئًا بالتحديات، ومع ذلك تمكنت هيونداي من تحقيق نسب مبيعات كبيرة، كما عززت مكانتها كعلامة تجارية رائدة عالميًا في صناعة السيارات".