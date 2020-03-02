كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لهذا السبب.. شيفرولية توقف إنتاج سيارتها "إمبالا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقفت شركة شيفرولية الأمريكية لصناعة وتطوير السيارات، إنتاج أيقونتها "إمبالا" سيدان العائلية متوسطة الحجم بعد مرور 62 عاما من تقديم الطراز الأول.

وكانت قد قدمت شيفورلية موديل إمبالا عام 1958، وطرحت ثلاثة أجيال مختلفة في أعوام 1985 و1990 و2000، وكان آخر النسخ الجديدة في عام 2014، ومنذ ذلك الحين يتم إنتاج إمبالا دون تعديلات تذكر.

وعن سبب إيقاف الشركة إنتاج السيارة، قال نائب رئيس قسم التسويق في شيفرولية، ستيف ماجوروز، إن هذا يرجع إلى المتغيرات التي يشهدها سوق السيارات العالمي، مشيرا إلى أن شعبية السيارات السيدان تقهقرت في ظل مد السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

وخصصت شركة شيفورلية مصنع جنرال موتورز Detroit-Hamtramck الذي كان ينتج شيفرولية إمبالًا، ليتم بداخله عمليات تصنيع سيارة هامر الكهربائية الجديدة التي ستطرح بالأسواق تحت العلامة التجارية "GMC" جي إم سي.