تعرف على مبيعات السيارات المحلية والمستوردة خلال "يناير" 2020

كتب: باسل الحلواني أكدت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفاع مبيعات السيارات المحلية بنسبة 19.4% خلال شهر يناير الماضي بإجمالي مبيعات بلغ 6636 وحدة، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019 بإجمالي مبيعات بلغ 5558 سيارة. مبيعات بلغ 6636 وحدة، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019 بإجمالي مبيعات بلغ 5558 سيارة. Advertisements وكشف التقرير عن ارتفاع مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 22.5% خلال يناير 2020 بإجمالي مبيعات 7237 سيارة، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019 حيث بلغت مبيعات السيارات المستوردة خلاله 5909 سيارة.

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