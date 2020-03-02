"الإنترنت".. ملاذ شركات السيارات العالمية بعد إلغاء معرض جنيف الدولي

قامت كلًا من شركات BMW و Porsche و Bentley بعرض أحدث سياراتهم على الإنترنت، وذلك عقب إلغاء معرض جنيف الدولي للسيارات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت شركة بي إم دبليو أن الرئيس التنفيذي لشركة BMW أوليفر زيبسي، سيعقد مؤتمرا صحفيا لأول ظهور عالمي لمركبة جديدة تسمى BMW Concept i4، وذلك في نفس الميعاد الذي كان مقرر عقد المؤتمر فيه خلال فعاليات المعرض، ولكن المؤتمر سيكون عبر الإنترنت.

من جانبها كشفت شركة بورش عن التخطيط لاستضافة مؤتمر صحفي على الانترنت يوم الثلاثاء

للكشف عن سلسلة جديدة 911 الرائدة.

كذلك تستعد شركة بنتلي لتنظيم مؤتمرًا صحفيًا عبر الإنترنت لكشف أحدث الطرازات التي كان من المقرر لها الظهور خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات .

وكانت الحكومة السويسرية قد قررت إلغاء كافة التجمعات العامة والخاصة التي يصل عدد المشاركين فيها إلى أكثر من ألف شخص، حتى الخامس عشر من شهر مارس المقبل.

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وشمل القرار"معرض جنيف للسيارات"، والذي كان المقرر أن يفتح أبوابه أمام

الجمهور يوم الخميس المقبل، الموافق 5 مارس.

وكان تقرير قد صدر مؤخرًا أكد أن تفشي فيروس “كورونا” المستجد والإغلاق الذي تبعه لمساحات شاسعة من الصين قد يؤثران على أكثر من 5 ملايين شركة في جميع أنحاء العالم.

ووجد الباحثون أن ما لا يقل عن 51 ألف شركة في جميع أنحاء العالم، منها 163 في قائمة أكبر الشركات عالميا، لديها واحد أو أكثر من الموردين المباشرين أو “من الفئة 1” في المنطقة المتأثرة، في حين يوجد ما لا يقل عن 5 ملايين – ومنها 938 في قائمة الشركات الأكبر عالميا- لديها واحد أو أكثر من “المستوى 2″ من الموردين في المنطقة المتأثرة في الصين.