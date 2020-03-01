تعرف على مواصفات نيسان روكس الجديدة

كشفت "نيسان موتور" اليابانية، عن سيارتها الجديدة نيسان "روكس"، التي تقدم لعملائها محركًا أكثر قوة، ومقصورة واسعة وتكنولوجيا مساعدة السائق، للبيع في اليابان في 19 مارس، وفقاً لما نشره موقع الشركة.

وتتميز "روكس" الجديدة بمجموعة من تقنيات Nissan Intelligent Mobility بما في ذلك نظام مساعدة السائق المتقدم "ProPILOT"، المصمم للحد من ضغوط القيادة الطويلة والاختناقات المرورية على الطرق السريعة.

كما توفر تقنيات الأمان مثل نظام

التحذير الذكي من التصادم الأمامي للسائقين، وتعد المقصورة الأكثر هدوءًا ومقاعد "Zero Gravity" المصممة لتخفيف التعب، من بين العديد من التحسينات التي تعد السائقين والركاب برحلة مريحة.

وخططت "نيسان" وطورت سيارة "فائقة الارتفاع" تحت إدارة "NMKV"، وهي مشروع مشترك بين "نيسان" و"ميتسوبيشي موتورز".