5 سيارات أوتوماتيك مستعملة أسعارها من 80 إلى 100 ألف جنيه

كتب: باسل الحلواني يبحث العديد من المقبلين على الشراء مؤخراً، خاصةً المبتدئين في القيادة، عن السيارات المزودة بناقل حركة أوتوماتيك، نظراً لسهولة قيادتها، إلا أن الارتفاع الجنوني خلال السنوات الأخيرة في أسعار السيارات، دفع العديد من العملاء إلى البحث عن السيارات الأوتوماتيك المستعملة. وفي السطور التالية تستعرض "سيارات الوفد"، أسعار 5 سيارات أوتوماتيك لاتتخطى الـ 100 ألف جنيه. شيفروليه أفيو يتراوح سعر شيفروليه أفيو موديل 2007 إلى 2008 أوتوماتيك بين 85 ألف إلى 100 ألف جنيه. هيونداي فيرنا يتراوح سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2004 إلى 2006 Advertisements أوتوماتيك من 80 إلى 95 ألف جنيه. أوتوماتيك من 80 إلى 95 ألف جنيه. بيرليانس جالينا يتراوح سعر السيارة بيرليانس جالينا أوتوماتيك موديل 2007 مابين 85 إلى 100 ألف جنيه على حسب حالة السيارة. إسبرانزا A620 يتراوح سعر السيارة إسبرانزا 2006 حتى 2008 مابين 85 إلى 100 ألف جنيه. دايو نوبيرا يتراوح سعر السيارة دايو نوبيرا موديل 1999 حتى 2004 مابين 80 إلى 95 ألف جنيه.

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