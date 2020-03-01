“دراسة” سيارات تتخطى مسافة 300 ألف كيلومتر بدون مشاكل

الخليج ٣٦٥ نت – إذا كنت من هواة الاحتفاظ بالسيارة لسنوات طويلة، فبالتأكيد تحتاج إلى سيارة يمكنها قطع مئات الآلاف من الكيلومترات، وقد قامت أحدث دراسة لـ iSeeCar بالنظر في هذا الأمر حيث قاموا بتحليل بيانات أكثر من 15.8 مليون سيارة لتحديد الطرز التي لديها أعلى نسبة وصول إلى (200,000 ميل – 321,696 كم).

سيطرت سيارات الـ SUV الكبيرة على المراكز الأولى، حيث جاءت تويوتا لاند كروزر في المركز الأول بنسبة 15.7% من سياراتها وصلت إلى أكثر من 321,696 كم على عداد مسافاتها، وهي نسبة عالية للغاية، ولكن الجدير بالذكر أن لاندكروزر تباع بأعداد صغيرة، حيث وصلت مبيعاتها إلى 3,536 سيارة فقط في الولايات المتحدة العام الماضي، وهذا قد يجعل النتائج مشوهة بعض الشيء.

أما الموديلات الأربعة المتبقية التي تكمل المراكز الخمس الأولى، فهي تويوتا سيكويا بنسبة 9.2% وفورد إكسبيديشن بنسبة 5.2% وشيفروليه سوبربان بنسبة 4.9%، وكانت الكروس اوفر الوحيدة التي اقتحمت المراكز الخمس الأولى هي سيارة تويوتا هايلاندر الهجينة بنسبة 4.2%، وهذه السيارات جميعها أعلى بكثير من المتوسط الذي يبلغ 1% فقط.

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في حين استطاعت 3.9% من سيارات تويوتا فور رنر الوصول إلى مسافة 321,696 كم في عدادها، ما يجعلها سيارة الـ SUV متوسطة الحجم الأعلى نسبة في هذه القائمة، وبالمثل، فازت هوندا CR-V بلقب الأكثر نسبة في فئة سيارات الـ SUV كروس اوفر الصغيرة بنسبة 1.1%.

ومن ناحية السيارات الفاخرة، استطاعت 2.6% من سيارات لينكولن نافيجيتور تخطي هذه المسافة، ويمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لـ 1.6% من سيارات أكيورا MDX، و0.2% من بي ام دبليو X3، في حين حصلت تويوتا تندرا على نسبة 2.9%، وهوندا ريدجلين بنسبة 3% وتويوتا أفالون 2.6% وهناك أيضاً هوندا أكورد بنسبة 1.8% وهوندا سيفيك بنسبة 2.3% وهوندا أوديسي بنسبة 2.7% وتويوتا بريوس بنسبة 2%.

كما بحثت الدراسة أيضاً في السيارات الرياضية والكهربائية، إلا أنه نظراً لأن هذه السيارات تميل إلى قيادة أقل، فقد أجرت بعض التغييرات في المعايير، حيث انخفض عدد الكيلومترات بالنسبة للسيارات الرياضية إلى 241,402 كم، ومع أخذ ذلك بعين الاعتبار، فقد كانت أودي TT هي الفائز بنسبة 4.1%، متفوقة على دودج تشارجر بنسبة 3% وفورد موستنج كوبيه بنسبة 2.3%، في حين تم خفض عدد الكيلومترات للسيارات الكهربائية إلى 160,934 كم، لتحصل سيارة تيسلا موديل S على اللقب بنسبة 2.3% من سياراتها تصل إلى هذا الحد.