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الخليج ٣٦٥ نت – لتجنب وقوع حوادِث قد تكون مميتة، حذرت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين من الإسراع في القيادة على الطرق، حيث قالت إن الزيادة في السرعة مهما كانت بسيطة، قد تكون لها عواقب وخيمة.
كما أوضحت أن كل زيادة في متوسط السرعة بمقدار 1 كلم/ ساعة ترفع احتمالية وقوع حادِث مميت بنسبة تتراوح بين 4-5%.
كانت هذه تفاصيل خبر زيادة السرعة بمقدار 1 كلم/س ترفع احتمالية الحادث بنسبة 5% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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