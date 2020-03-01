رخصته منتهية وتسبب في حادث والخطأ عليه فهل يشمله التأمين؟

الخليج ٣٦٥ نت – إذا كانت رخصته منتهية وتسبب السائق في حادث والخطأ عليه 100٪ ولديه تأمين، فهل يشمله التأمين؟ بحسب المادة الثامنة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات: “التأمين يكون سار على من رخصته منتهية ولشركة التأمين الرجوع على المتسبب بالحادث إذا لم يُجدد رخصته المنتهية خلال 50 يوم عمل من تاريخ الحادث، وإذا ثبت أن قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، أو أن تكون الرخصة قد صدر أمر بسحبها من الجهات المختصة، أو كانت منتهية وقت الحادث ما لم يجدد الرخصة المنتهية خلال (50) يوم عمل من تاريخ الحادث.”

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