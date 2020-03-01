عروض ترويجية لمراكز الصيانة لدى شركة الناغي للسيارات – هيونداي

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر شركة محمد يوسف ناغي للسيارات – هيونداي في بذل جهودها وإطلاق حملاتها الترويجية لتقديم اعلى معايير خدمات ما بعد البيع في مراكز خدماتها المركزية والسريعة. خصومات خاصة على خدمات الصيانة بنسبة تصل الى أكثر من 20 بالمائة على بعض الصيانات الاساسية الوقائية. تسعى شركة محمد يوسف ناغي للسيارات – هيونداي من خلال مثل هذه الحملات إلى التأكيد على حرصها الدائم على سلامة وراحة عملائها، وتسلط الضوء على الأهمية البالغة لاستخدام قطع الغيار الأصلية المعتمدة، والمتوافرة لدى مراكزها التي تتمتع بتجهيزات عالية اضافة الى توفير فريق متخصص من الفنيين يسعون دائما لتقديم ارقى الخدمات لعملاءها للمساعدة في المحافظة على سياراتهم والتمتع بأفضل الخدمات المقدمة من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات – هيونداي.

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