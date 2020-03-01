“بالصور” تعرف على سيارات الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك

الخليج ٣٦٥ نت – خلال يوم الثلاثاء الماضي الموافق 25 فبراير، شهد العالم العربي وفاة الرئيس المصري محمد حسني مبارك بعد تعرضه لأزمة صحية ليرحل بعمر يناهز 92 عاماً بعد أن كان رئيساً لمصر في الفترة بين 1981 حتى 2011، لذا نسلط الضوء اليوم على السيارات المفضلة له خلال فترة حكمه.

عبر 30 عاماً قضاها محمد حسني مبارك حاكماً لمصر، اختار دوماً التنقل داخل سيارات ألمانية مميزة فاخرة تتمتع بتصميمات راقية ومحركات قوية، حيث كان يفضل خاصة سيارات مرسيدس S-Class إضافة لاستخدامه أحياناً سيارات كلاسيكية تحمل أيضاً شعار النجمة الثلاثية، وذلك عند استقبال الملوك والرؤساء.

أما السيارة الرئاسية الخاصة بالرئيس الراحل داخل مصر أثناء تنقله، فقد كانت عادة من نوع S-Class أيضاً بموديلات مختلفة عادة ما كانت حديثة حسب العام.

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ولكن الرئيس المصري الراحل كان يقوم بشكل نادر أيضاً بركوب سيارات بي ام دبليو الفاخرة، وخاصة من الفئة السابعة الكاملة والفخمة ذات الأداء القوي والمقصورة الراقية.

إلا أنه ظل حتى النهاية يفضل مرسيدس S-Class الفاخرة بكل تأكيد، والتي تلقب منذ عقود طويلة بأنها سيارة الملوك والرؤساء.