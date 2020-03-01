أحمد خليل مديراً عاماً لأوبر مصر

كتب: باسل الحلواني

أعلنت "أوبر مصر"، عن تعيين أحمد خليل مديراً عاماً للشركة، ليخلف بذلك أحمد حمودة، ويبدأ مهامه في قيادة نمو وتوسعات الشركة، بالإضافة إلى إدارة عمليات أوبر برؤية استراتيجية في السوق المصري.

انضم أحمد خليل إلى أوبر في عام ٢٠١٥، ليصبح من أوائل المساهمين في بناء الشركة في مصر، و قبل تولى دور المدير العام، قاد خليل في عام ٢٠١٩ فريق عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يشرف على أسواق السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، والبحرين، ولبنان.

وقاد "خليل"، توسعات منتجات أوبر في مصر والمنطقة، مشرفاً على إستراتيجية إطلاق سكوتر في مصر، أوبر توك توك في الجونة، إلى جانب إصدار منتج أوبر تاكسي في الأردن والسعودية،

واختباره مؤخراً كمنتج لأوبر في مصر.

وقال عبد اللطيف واكد، المديرالعام لأوبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "فخور للغاية بتولي خليل هذا الدور الحيوي والقيادي في السوق المصري الذي يعد سوقاً هاماً وديناميكياً لأوبر".

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وأضاف "واكد":" خليل أحد العناصر التي ساهمت في قصة نجاح أوبر منذ بدايتها، وهو ما تثبته إنجازاته خلال السنوات الأربع الماضية، ونثق أنه سيقود نمو أوبر في مصر في ظل صناعة متنامية وسريعة التغير، نظراً لسجله المهني الحافل ورؤيته التكنولوجية الثاقبة وخبرته الاستراتيجية في مجال إدارة العمليات".

وقال أحمد خليل، المدير العام لأوبر مصر: " أشعر

بقدر كبير من السعادة لقبول هذا التحدي الجديد، فقد قامت أوبر خلال السنوات الماضية ببناء أساس قوي، غيرت من خلاله ملامح الصناعة بالكامل، و أتطلع قدماً لقيادة العصر الجديد لأوبر، خاصةً بعد صدور لوائح النقل التشاركي في مصر".

وأضاف: "هذا العام، سوف نواصل تحديد إطار هذه الصناعة في مصر، وستظل سلامة المستخدمين والتوسع في منتجاتنا على رأس أولوياتنا، إلى جانب خلق فرص اقتصادية على نطاق واسع وتحسين تجربة المستخدم عبر توظيف تكنولوجيا أوبر وتطويرها".

قبل انضمامه إلى أوبر، عمل خليل كمحلل مالي وقام بتغطية العديد من الشركات المدرجة بالبورصة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. تخرج أحمد خليل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس في المحاسبة بمرتبة الشرف العليا، كما حصل على شهادة متخصصة في الاقتصاد. وقد حصل على ماجيستير إدارة الأعمال من كلية إدارة الأعمال IESE بجامعة نافارا في إسبانيا في عام ٢٠١٥.