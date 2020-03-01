“رسمياً” جيب جراند شيروكي 2021 الشكل الجديد ستدشن قريباً

الخليج ٣٦٥ نت – في مقطع فيديو على فيسبوك لايف، قال رئيس تصميم فيات كرايسلر، رالف جيليس، أن الجيل التالي من جيب جراند شيروكي سينكشف لأول مرة هذا العام خلال الصيف المقبل، وهناك بالفعل بعض اللقطات التجسسية للجيل الجديد من جراند شيروكي، والتي تأكدنا الآن بأنها ستطرح للبيع كموديل عام 2021.

تكشف الصور أن سيارة الـ SUV زاد حجمها بشكل ملحوظ مقارنة بالسيارة الحالية، في حين يجعل التمويه من الصعب رؤية التصميم، لكن المظهر العام للسيارة في هذه الصور لا يشير إلى وجود مظهر مختلف كلياً للسيارة.

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ميكانيكياً، هناك شائعة بأن جراند شيروكي ستحصل على نفس منصة ألفا روميو ستيلفيو، ويمكن أن تحصل على محرك V6 هجين خفيف ومحرك V8 كترقية للناس الذين يبحثون عن المزيد من القوة.

في الختام، قد تحصل السيارة في الداخل على شاشة أجهزة قياس رقمية مقاس 10.1 ومثلها للنظام الترفيهي، كما يُتوقع أن تصل نسخة أكثر قوة جراند شيروكي تراك هوك قبل ظهور الجيل التالي منها.