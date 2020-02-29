تعرف على علامات شريطية السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتلئ أسواق ومعارض السيارات المستعملة بمهنة لا يدري الكثير عنها أي معلومات، ويعمل أفرادها في الخفاء دون التعريف بأنفسهم يسمون “شريطية السيارات”، فما هي هذه المهنة وكيف يعملون؟

شريطية السيارات هم فئة من الأشخاص يقومون بتسعير السيارات بسعر منخفض جداً، ويمارسون الوساطة بين البائع والمشتري، ويحاولون السيطرة على السوق، دون التعريف بأنفسهم وتلاعبهم من أجل حصد أكبر العمولات من البائع والمشتري، وفيما يلي أبرز علاماتهم في اصطياد العملاء.

1- يدعي أنه مشتري ولا يصرح عن مهنته بأنه «شريطي سيارات»

2- يظهر عيوب السيارة من أجل خفض سعرها بشكل كبير، كما يحاول التشكيك في كل معلوماتك

3- يتعدد أفراد هذه المجموعة ويحيطون بالسيارة وكأنهم لا يعرفون بعضهم

4- يحاول أحد أفراد هذه المجموعة ركوب السيارة، كي يوهم المشترين المحتملين أن عملية الشراء قد انتهت

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5- ثم يعمد إلى تجربة السيارة وقيادتها، كي يبعد الزبائن عنها ومن ثم تضطر لبيعها له

6- يسألك عن المبلغ الذي تريده مقابل السيارة ويحاول أن يخفض منه، لذلك لا تخبره ولا تسمح له أن يحدد لك السعر

7- أسلوبهم يعتمد على محاولة التأثير النفسي واستغلال ظروفك

8- يفرضون أسعارا متقاربة لإيهام صاحب السيارة بأن هذا السعر المناسب والوحيد

9- لديهم علاقة بأصحاب المعارض ويعقدون الصفقات بالإشارات