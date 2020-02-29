كتب: باسل الحلواني
أعلنت علامة "جينسيس"، عن استدعاء حوالي 823 سيارة بكوريا الجنوبية، من طراز GV80، الذي لم يمض على طرحه شهر ونصف فقط، بعد ظهور مشكلة برمجية في نظام وقف وتشغيلالمحرك.
ويبدو أن العيب الذي تم اكتشافه في "جينسيس GV80"، قد يؤدي لتغيرات غير طبيعية في السرعات أو حتى العودة للوراء بشكل مفاجئ.
وقالت الشركة في بيان لها، إن حل المشكلة فوري وسهل لملاك السيارة في كوريا، عن طريق تحديث برمجيات السيارة لإنهاء المشكلة.
ويأتي هذا مع تسجيل أول حادث للسيارة الجديدة في كوريا، حيث تكشف الصورة عن اصطدام سيدان بها من الوراء، ويبدو الضرر محدودا للسيارتين.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة استدعاء لـ"جينسيس GV80" بسبب رجوعها للخلف بشكل مفاجئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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