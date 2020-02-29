تعرف على مواصفات فورد "إكسبيدشن" الجديدة منافسة نيسان "باترول"

زادت وتيرة المنافسة بين عملاقي صناعة السيارات "فورد"، و"نيسان"، بعدما كشفت الشركة الأمريكية "فورد"، عن الجيل الجديد من رباعية الدفع الشهيرة "إكسبيدشن"، والتي تعد منافساً شرساً لسيارة "نيسان" الشهيرة "باترول" رباعية الدفع أيضاً.

وجاءت المقصورة الداخلية لسيارة فورد رباعية الدفع، حيث تميزت من الداخل بالرفاهية العالية التي توفرها للركاب،

بفضل المقاعد الجلدية المريحة، وأنظمة التكييف المتطورة، وأنظمة تدفئة وتبريد المقاعد، فضلا عن أنظمة المالتيميديا الحديثة الموصولة بأكثر من 8 مكبرات صوت لتجعل الاستماع للموسيقى متعة حقيقية، إضافة لإمكانية هذه الأنظمة بمختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية الحديثة.

وتحمل "إكسبيدشن" الجديدة، محركاً يعمل بالبنزين بـ 6 أسطوانات بسعة 3.5 لتر وعزم 380 حصانا، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 10 مراحل، يساعدانها على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 6 ثوان، والوصول إلى سرعة أقصاها 239 كلم/ساعة.

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وتم طرح هذه السيارة بعدة طرازات تلبي احتياجات وأذواق مختلف المستخدمين، وتبدأ أسعارها من 39 ألف دولار وتصل إلى 50 ألف دولار.