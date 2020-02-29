كتب: باسل الحلواني
واصلت أسعار السيارات المستعملة تراجعها، أمس الجمعة، في سوق مدينة نصر للسيارات المستعملة "سوق العاشر-، وسط استمرار حالة الركود التي تتصدر المشهد داخل السوق منذ مطلع العام الجاري.
وأكد عدد من تجار السيارات، أن موجة انخفاض الأسعار الحالية التي طالت غالبية الطرازات "الزيرو"، أثرت بشكل كبير على حركة مبيعات السيارات المستعملة، في ظل توقفعدد كبير من العملاء، عن الشراء انتظاراً لمزيد من التخفيضات.
وتستعرض "سيارات الوفد"، أبرز ملامح حركة أسعار السيارات المستعملة من داخل "سوق العاشر":
|العلامة التجارية
|الفئة وسنة الصنع
|السعر
|إسبرانزا a620
|2007 أوتوماتيك
|80 ألف جنيه
|بيرليانس جالينا
|2008 أوتوماتيك
|90 ألف جنيه
|شيفروليه أفيو
|2008 أوتوماتيك
|100 ألف جنيه
|هيونداي إكسيل
|1998 مانيوال
|45 ألف جنيه
|هيونداي فيرنا
|2004 أوتوماتيك
|85 ألف جنيه
|ميتسوبيشي لانسر1600 سي سي
|2008 أوتوماتيك
|140 ألف جنيه
|هيونداي أكسنت 1300 سي سي
|1999 مانيوال
|60 ألف جنيه
|سكودا فيليشيا
|1996 مانيوال
|45 ألف جنيه
|دايو نوبيرا "أوروبي"
|1999 أوتوماتيك
|85 ألف جنيه
|فيات 128
|1979
|14 ألف جنيه
|سوبر فيورا
|1986
|15 ألف جنيه
|بي إم دبليو 318 أعلى فئة
|2002 أوتوماتيك
|150 ألف جنيه
|أوبل أسترا إنجوي بلس
|2016 توب لاين
|235 ألف جنيه
|شيفروليه لانوس
|2010 مانيوال
|85 ألف جنيه
|شيفروليه كروز
|2010 أوتوماتيك
|110 ألف جنيه
|فيات 128
|1990 موتور 1300
|25 ألف جنيه
|فيات سيينا 1600 سي سي
|2001 مانيوال
|42 ألف جنيه
|تويوتا كورولا "ياباني"
|2010أوتوماتيك
|180 ألف جنيه
|مرسيدس e280
|2006أوتوماتيك
|360 ألف جنيه
كانت هذه تفاصيل خبر وسط حالة من تراجع المبيعات.. ننشر حركة أسعار السيارات المستعملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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