وسط حالة من تراجع المبيعات.. ننشر حركة أسعار السيارات المستعملة

كتب: باسل الحلواني

واصلت أسعار السيارات المستعملة تراجعها، أمس الجمعة، في سوق مدينة نصر للسيارات المستعملة "سوق العاشر-، وسط استمرار حالة الركود التي تتصدر المشهد داخل السوق منذ مطلع العام الجاري.

وأكد عدد من تجار السيارات، أن موجة انخفاض الأسعار الحالية التي طالت غالبية الطرازات "الزيرو"، أثرت بشكل كبير على حركة مبيعات السيارات المستعملة، في ظل توقف

عدد كبير من العملاء، عن الشراء انتظاراً لمزيد من التخفيضات.

وتستعرض "سيارات الوفد"، أبرز ملامح حركة أسعار السيارات المستعملة من داخل "سوق العاشر":