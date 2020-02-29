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وسط حالة من تراجع المبيعات.. ننشر حركة أسعار السيارات المستعملة

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كتب: باسل الحلواني

واصلت أسعار السيارات المستعملة تراجعها، أمس الجمعة، في سوق مدينة نصر للسيارات المستعملة "سوق العاشر-، وسط استمرار حالة الركود التي تتصدر المشهد داخل السوق منذ مطلع العام الجاري.

وأكد عدد من تجار السيارات، أن موجة انخفاض الأسعار  الحالية التي طالت غالبية الطرازات "الزيرو"، أثرت بشكل كبير على حركة مبيعات السيارات المستعملة، في ظل توقف

عدد كبير من العملاء، عن الشراء انتظاراً لمزيد من التخفيضات.

وتستعرض "سيارات الوفد"، أبرز ملامح حركة أسعار السيارات المستعملة من داخل "سوق العاشر":

العلامة التجارية  الفئة وسنة الصنع السعر
إسبرانزا a620 2007 أوتوماتيك 80 ألف جنيه
بيرليانس جالينا 2008 أوتوماتيك 90 ألف جنيه
شيفروليه أفيو  2008 أوتوماتيك 100 ألف جنيه
هيونداي إكسيل 1998 مانيوال 45 ألف جنيه
هيونداي فيرنا 2004 أوتوماتيك 85 ألف جنيه
ميتسوبيشي لانسر1600 سي سي 2008 أوتوماتيك 140 ألف جنيه
هيونداي أكسنت 1300 سي سي 1999 مانيوال 60 ألف جنيه
سكودا فيليشيا 1996 مانيوال 45 ألف جنيه
دايو نوبيرا "أوروبي" 1999 أوتوماتيك 85 ألف جنيه
فيات 128 1979 14 ألف جنيه
سوبر فيورا 1986 15 ألف جنيه
بي إم دبليو 318 أعلى فئة 2002 أوتوماتيك 150 ألف جنيه
أوبل أسترا إنجوي بلس 2016 توب لاين 235 ألف جنيه
شيفروليه لانوس  2010 مانيوال 85 ألف جنيه
شيفروليه كروز  2010 أوتوماتيك 110 ألف جنيه
فيات 128  1990 موتور 1300 25 ألف جنيه
فيات سيينا 1600 سي سي 2001 مانيوال 42 ألف جنيه
تويوتا كورولا "ياباني" 2010أوتوماتيك 180 ألف جنيه
مرسيدس e280 2006أوتوماتيك 360 ألف جنيه

 

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