هل ينتقل فيروس كورونا داخل الطائرات؟

الخليج ٣٦٥ نت – أكد الدكتور فهد الخضيري عالم الأبحاث المتخصص بالمسرطنات، في لقاء تلفزيوني على عدم الثبوت علمياً قدرة الغبار على قتل فيروس كورونا، بل على عكس ما يعتقد الكثير فإنه يساعد على انتشار الأمراض وتغذية بعض الميكروبات.



وكشف الخضيري عن كيفية انتشار كورونا بين الأشخاص، قائلاً أن الفيروس ينتشر في محيط متر ونصف إذا عطس أحد المصابين ومن الملامسة لشخص مصاب أو لسطح أو غيره ملوث بالفيروس، وفي حال عدم وجود شخص قريب فإن الفيروس يسقط على الأرض أو على سطح ما، ومن ثم يموت خلال فترة من 10 إلى 12 ساعة.



وأضاف أن الغبار قد يساعد على انتشار الفيروس، حيث يقوم بحمله لمسافة قد تصل إلى 20 متر، وفي حال عدم وجود أشخاص فإنه يسقط على الأرض ويموت خلال نفس المدة التي تم ذكرها.

وهو ما يؤكد أن الغبار لا يقتل الفيروس، وأنه قد يكون فعال مع الميكروبات فقط، حيث يقوم الغبار بتغطية البكتريا ويخفيها ويثبطها تحت طبقة ترابية وقد تموت هذه البكتيريا خلال 10 ساعات ما لم يأت أحد ينفض الغبار ويستنشقه.



وحول قدرة الفيروس على الانتقال في الطائرات أجاب الدكتور الخضيري، قائلاً : نعم ينتقل الفيروس في كابينة الطائرة، ويمكن الإصابة بالفيروس من شخص مصاب داخل الطائرة لأخر سليم.