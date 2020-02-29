تقليص المدة الزمنية بين رصد مخالفات “الحزام” و ”الجوال” إلى 4 دقائق

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مصادر مطلعة أن المدة الزمنية البينية لتسجيل المخالفات عبر كاميرات الرصد الآلي لـ”عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال أثناء القيادة” هي 4 دقائق تقريباً، بدلا من 24 ساعة سابقاً للمخالفات المسجلة بواسطة رجل المرور.
كما بينت المصادر أن الكاميرات المخصصة لذلك تعمل على مدار 24 ساعة لرصد هاتين المخالفتين، حيث تقوم كل كاميرا برصد مخالفة جديدة دون اتصال بالكاميرا التي سجلت المخالفة السابقة.
وأضافت: “سوف ينبه ذلك من يستمر في ارتكاب المخالفة على امتداد الطريق، ظنا منه أن تسجيل مخالفة سيحول دون تسجيل أخرى عليه، في مخالفتي عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال أثناء القيادة.”
المصدر: mz-mz.net
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