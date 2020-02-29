5 مخالفات تتخصص الدوريات الذكية برصدها في أبوظبي

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شرطة أبوظبي عن تدشين دورية ذكية، مزودة بأحدث الكاميرات والتقنيات المتطورة، قادرة على رصد خمس مخالفات للسائقين، وهي عدم ربط حزام الأمان، والتحدث في الهاتف، والسرعة الزائدة، والانشغال بغير الطريق، وضبط السيارات منتهية الترخيص والمطلوبة.



وكشفت شرطة أبوظبي عن وضع خطط مستقبلية تتضمن تحويل جميع دورياتها العاملة حالياً إلى ذكية مع نهاية العام الجاري، وأنها ستبدأ في نشر أولى الدوريات الذكية على الطرق الداخلية والخارجية في أبوظبي قريباً.

وفي لقاء صحفي مع النقيب أحمد ناصر البلوشي، من شرطة أبوظبي، تحدث حول الدوريات الذكية الجديدة، قائلاً: ” أن الدورية الذكية، مزودة بكاميرا خلفية، ترصد مخالفة عدم ربط حزام الأمان سواء بالنسبة للسائق أو الراكب في المقعد الأمامي، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة خصوصية الأفراد”.

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وأوضح البلوشي أن الدوريات الذكية تعتمد في عملها على لوحاً ذكياً، ورادار سرعة، وأنظمة ضبط مجموعة من المخالفات، حيث سيتم تسجيل المخالفة بشكل آلي، على نظام المخالفات وإشعار المخالفين بها من خلال الرسائل النصية.

كما عرضت شرطة أبوظبي مشروعاً ذكياً يستخدم أحدث التقنيات، يهدف إلى ضبط متجاوزي ذراع قف في الحافلات المدرسية، للحفاظ على سلامة الطلبة وجعل الطرق أكثر أمناً والوصول إلى هدف خفض نسبة الحوادث المرورية على الطرق.

يعتمد هذا المشروع على تقنية الذكاء الاصطناعي وكاميرات ذكية لتحديد السيارة المخالفة عند اقترابها من الحافلة مسافة أقل من خمسة أمتار، وعدم توقفها لضمان صعود أو نزول الطلاب من الحافلة، وكذلك في حالة قطع الطالب للشارع وصولاً إلى مقر سكنه.