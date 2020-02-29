هكذا صنعت مرسيدس AMG محرك 4 أسطوانات بقوة 416 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – 416 حصان من محرك بأربعة أسطوانات سعة 2 لتر، هذا يعني أنه يولد 208 حصان لكل لتر، وهو رقم ضخم يصل إلى 104 حصان لكل أسطوانة، هذا ما استطاعت مرسيدس AMG توليده من محرك M 139، وهو محرك توربو صغير يعمل على إمداد سيارة مرسيدس AMG A45 الجديدة بالقوة، إلى جانب CLA45 وGLA45 القادمة.

السؤال الآن، كيف تمكنت AMG من صنع أقوى محرك إنتاجي رباعي الأسطوانات على الإطلاق؟ أجابت الشركة على هذا السؤال في بيان صحفي موضحة جميع التغييرات التي حصل عليها الجيل التالي من المحرك، حيث يذكر أن الجيل القديم M 133 كان يولد قوة 376 حصان وكان يحمل حينها لقب أقوى محرك إنتاجي بأربعة أسطوانات، في حين أن الإصدار الجديد يتوفر بنسختين، الأساسي بقوة 382 حصان و518 نيوتن.متر من عزم الدوران، أما إصدار S فيحصل على قوة 416 حصان و500 نيوتن.متر من عزم الدوران.

ولتوليد هذه القوة، قامت AMG بالعديد من التعديلات في المحرك ونظام العادم، مع وجود فتحات تهوية وجهاز توربو أمام جدار حماية المحرك، وهذا يسمح بأداء أفضل للمحرك وانطلاق أقل تقييداً، كما جلبت AMG أيضاً صمامات عادم أكبر في رؤوس الأسطوانات، وغيرت مكان حاقن الوقود لإفساح المجال لمنافذ العادم الكبيرة، وهذا هو أيضاً أول محركات AMG رباعية الأسطوانات بحقن مباشر للوقود.

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يذكر أن هناك عشرات التحسينات الصغيرة التي تساهم في زيادة الإنتاج، مثل غطاء ألومنيوم وحامل أسطوانات مغلف بتقنيات النانو، ونظام تبريد محسن مع مضخة مياة كهربائية، كما يتم تجميع المحرك بأكمله بواسطة فني واحد، وإليكم فيديو يوضح جميع الترقيات التي حصل عليها المحرك.