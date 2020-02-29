تيسلا ستجري تغييرات على تصميم سايبرتراك بيك اب

الخليج ٣٦٥ نت – شارك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، بعض المعلومات الإضافية حول البيك آب الكهربائية القادمة سايبرتراك، حيث كشف عن أنها ستحصل على بعض التغييرات فيما يتعلق بالتصميم، وهو أمر منطقي، نظراً للجدل الكبير الذي أثار فور الكشف عنها، والانتقادات الكبيرة التي حصل عليها التصميم الخارجي المبسّط.

يجدر بالذكر أن ماسك قال على تويتر أن البيك آب ستبدو أفضل قليلاً، وما يعنيه من ذلك غير واضح، ولكننا نعلم أن عدد من أنظمة السلامة غير مناسبة لتصميم السيارة، لذا يجب تغييره، وغيرها من الأمور التي يجب تغييرها أو مناقشتها أيضاً فيما يتعلق بالهيكل المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وكيفية أداءه في الحوادث.

وبصرف النظر عن التصميم، قال ماسك أيضاً أن سايبرتراك ستزود بآلة حاسبة لحساب الحمولة المناسبة وفقاً لسيناريو القيادة، وبالإضافة إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي إن البيك آب ستحصل على نظام نشط يرفع من مستوى الركوب.

في الختام، يذكر أن تيسلا لديها الكثير من الوقت قبل أن تصل سايبرتراك إلى أيدي العملاء، ففي الواقع، فقد تم جدولة إنتاج الإصدار ثلاثي المحركات الذي يتصدر تشكيلة الطراز إلى أواخر عام 2021، في حين تم جدولة بعض الإصدارات الأقل لعام 2022.