لكزس LC F ستسعى إلى منافسة فيراري 488 GTB!

الخليج ٣٦٥ نت – تعد لكزس LC 500 واحدة من أفضل السيارات في فئتها، لكنها ليست الأسرع، وذلك لأن محركها الرائع يفتقر إلى الشاحن التوربيني، ويعتمد بدلاً من ذلك على الدورات العالية لإنتاج قوة أكبر، ولكن هذا الأمر قد يتغير، حيث يُشاع أن محرك V8 مزدوج التوربو قد تم تطويره بقوة حصانية هائلة تبلغ 660 حصان.

في بيان صحفي حديث، قالت لكزس أن المحرك المطور سيُستخدم في السيارات الرياضية المستقبلية، ومنذ عام تقريباً ألمحت لكزس أن هناك إصدار قوي قادم من LC، والمحرك ذو الـ 660 حصان مناسب له بالتأكيد، فاستناداً إلى مصادر مقربة من الشركة، من المرجح أن يحل المحرك الجديد سعة 4 لتر بقوة 660 حصان وعزم دوران يبلغ 651 نيوتن.متر، محل المحرك القديم بتحسين للقوة والعزم عن LC 500 الحالية بنسبة 40% و21% على التوالي.

يذكر أن هذه القوة تجعلها مشابهة لسيارات فاخرة مثل فيراري 488 GTB، لذا يجب أن تكون سيارة لكزس LC F القوية القادمة يمكنها التسارع من 0 إلى 96 كم/س في أقل من أربع ثوان، كما تقول لكزس أن مشاركة LC في سباق نوربورجرينج سيمكنهم من التركيز على الجوانب الأخرى من أداء سيارات الطرق في المستقبل.

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في الختام، من المقرر أن يبدأ حدث نوربورجرينج في 21 مايو 2020، والذي نعتقد أنه سيكون مناسبة مثالية للكشف عن LC F، والتي تعتبر مزيجاً بين الجودة الأسطورية للعلامة التجارية اليابانية، والتصميم المذهل لسيارات LC، والقوة الكبيرة.