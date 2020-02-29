هيونداي سنتافي 2021 ستحصل على تغييرات كبيرة وهيكلة جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – حصلنا اليوم على صور ومعلومات جديدة عن هيونداي سنتافي فيس ليفت القادمة، حيث علمنا أنها ستستخدم منصة الجيل الثالث، كما سيتم توسيع تشكيلة السيارات المكهربة في الشركة لتضم 44 طراز بحلول عام 2025، بما في ذلك 13 سيارة هجينة وستة هجينة بالقابس و23 سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات، وسيارتين كهربائيتين تعملان بخلايا الوقود.

هذا العام، ستعمل مجموعة هيونداي على تعزيز مبيعات الطُرز المكهربة، لتضيف إصدارات هجينة وهجينة بالقابس إلى طرزها الأكثر مبيعاً في فئة سيارات الـ SUV، والتي تشتمل على كيا سورينتو وهيونداي توسان وهيونداي سنتافي، حيث ستقوم هيونداي بتقديم إصدار فيس ليفت لسنتافي، إلا أنها ستحصل على منصة الجيل الثالث بشكل استثنائي، لكن تم زيادة طول قاعدة العجلات، كما ستحصل على تغييرات كبيرة في التصميم.

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تعتبر سنتافي سيارة مهمة جداً لأنها تمثل أكثر من نصف مبيعات سيارات الـ SUV من هيونداي، لذلك، بصفتها سيارة الـ SUV الرائدة في الشركة، فستحصل على مجموعة نقل حركة مختلفة بإصدارات عديدة تشتمل على إصدارات تقليدية وأخرى هجينة وهجينة بالقابس، في حين ستكون قاعدة العجلات أكبر من ذي قبل.

في النهاية، تعد الأخبار الماضية جيدة للمستهلكين، حيث سيوجد إصدار هجين يحتوي على محرك 1.6 T-GDI بنزين، مع الاحتفاظ أيضاً بالمحركات الديزل والبنزين الحالية، وهي مجهزة أيضاً بمحرك كهربائي هجين يعمل على تقليل استهلاك الوقود بشكل كبير عن طريق استخدام بطارية ذات سعة كبيرة.