كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصائح يجب معرفتها لتنظيف جنوط الألومنيوم بسيارتك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت الهيئة الألمانية للفحص الفني، للسائقين مجموعة من النصائح للحفاظ على جنوط الألومنيوم بالسيارة، مشددة على ضرورة إزالة الاتساخات والغبار من الجنوط المصنوعة من سبائك الألومنيوم على وجه السرعة، لأن كلما طالت الاتساخات في الجنوط؛ احتاجت إلى عملية تنظيف شاقة.

ويجب على السائقين تنظيف الجنوط عن طريق استخدام اسفنجة ناعمة وماء، بينما يمكن اللجوء إلى مواد التنظيف المخصصة إذا لزم الأمر.

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بينما يحذر خبراء النادي من اللجوء للمواد، التي يتم تنظيف الأجهزة المنزلية بها مثل منظفات الأفران ومعجون الأسنان، لأن هذه المواد تضر الجنوط.

ونصح الخبراء باختيار المواد المخصصة لهذا الغرض، مع ضرورة اتباع تعليمات الاستخدام، ومدة وضعها على الجنوط تجنبا للأضرار، كما أن هناك بعض المواد، التي تغير من لونها عندما يحين وقت شطفها.

ويتعين أيضا مراعات اشتراطات السلامة وارتداء قفازات مطاطية وارتداء نظارة واقية وعدم استنشاق مواد الرش.