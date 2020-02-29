"سماء ليل" أحدث سيارة من كيا الكورية.. تعرف على المواصفات

كتب: باسل الحلواني
حاز الإصدار الجديد من أيقونة كيا الشهيرة "ستينجر"موديل 2020، على إعجاب عشاق السيارات حول العالم.
وأنتجت الشركة الكورية الجنوبية، عدد محدود من الإصدار الجديد، تحت اسم "سماء ليل"، وقامت بطرحه في السوق الأسترالية فقط، ولم تكشف الشركة الكورية الجنوبيةحتى الآن عن إمكانية طرح "سماء الليل" الجديدة خارج أستراليا.
ويعتمد الإصدار الجديد على سيارة ستينجر GT الحالية بمحرك V6 تيربو مزدوج سعة 3.3 لتر، وسينطلق الإصدار الجديد بثلاث ألوان خارجية مختلفة،
وسيستمر الإصدار مع نفس المحرك القياسي بقوة 365 حصان وعزم دوران 510 نيوتن.متر.
وسيبدأ سعر إصدار “سماء الليل” بـ 63,500 دولار أسترالي، أي أغلى بشكل بسيط من ستينجر GT القاسية.
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