رينو تكشف عن أحدث سياراتها الكهربائية

كشفت عملاق صناعة السيارات الفرنسية رينو عن أحدث سياراتها الكهربائية الجديدة، والتي حملت اسم Twingo Z.E.
كانت الشركة أطلقت هذا الطراز منذ عام 1992 بمحركات عادية، بناء على خبرة الشركة في السوق لسيارة المدينةالتي لديها القدرة على المناورة، وباعت السيارة منذ إطلاقها ما يقرب من 4 ملايين نسخة في 25 دولة مختلفة.
وتعتمد السيارة على بطارية بقوة 22كيلووات في الساعة، والتي تمكن Twingo Z.E السيارة مسافة طويلة في الشحنة الواحدة.
وتولد السيارة قوة 82 حصانا يسلم عزم الدوران الأقصى 160 نيوتن.متر، وتتسارع السيارة من 0 إلى سرعة 50 كم في 4 ثوانٍ فقط، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 135 كم / ساعة.
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