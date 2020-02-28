وكيل "شيري" يرفع أسعار "تيجو 3"

كتب: باسل الحلواني أخطرت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة شيري الصينية ، شبكة موزعيها بزيادة أسعار السيارة "تيجو 3" موديل 2020. وبلغ مقدار الزيادة الجديدة 2100 جنيهاً، ليصبح سعر "تيجو 3"، التي تتوافر بفئة واحدة من التجهيزات 239 ألف جنيه، بدلاً من 236900 جنيه. "تيجو 3"، التي تتوافر بفئة واحدة من التجهيزات 239 ألف جنيه، بدلاً من 236900 جنيه. وتنتمي "تيجو 3"، لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV"، وتعتمد السيارة الجديدة المجمعة محليًا في شكلها المحسن الـ"Face Lift" على نفس محركها السابق الذي يتكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر، وينتج قوة 126 حصان، ويعمل بنظام الجر الأمامي، وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك. الاستخدامات "SUV"، وتعتمد السيارة الجديدة المجمعة محليًا في شكلها المحسن الـ"Face Lift" على نفس محركها السابق الذي يتكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر، وينتج قوة 126 حصان، ويعمل بنظام الجر الأمامي، وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك.

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