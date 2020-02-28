هينيسي تكشف عن فورد F-150 فينوم بقوة 775 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر هينيسي في إبهارنا بتعديلاتها القوية على العديد من الطرز، وهذه المرة، تُطلق الشركة على آخر إبداعاتها اسم فينوم 775 سوبرتشارجد، وهي بالأحرى حزمة ترقية لطراز فورد F-150، وكما يمكنك أن تتخيل، فستحصل السيارة على قوتها من محرك V8 سعة 5 لتر متصل بشاحن ضخم.

حصلت السيارة على حزمة ترقيات أخرى للمحرك تجعله يولد قوة تصل إلى 775 حصان، وتقول شركة تعديل السيارات أن هذه القوة كافية لتتسارع السيارة من 0 إلى 96 كم/س في أربع ثوان، وتقطع مسافة الربع ميل في 12.1 ثانية، وهي أرقام جيدة بالنسبة لبيك آب كاملة الحجم تحصل على جنوط مقاس 20 بوصة وإطارات ضخمة مناسبة للطرق الوعرة مقاس 35 بوصة.

تقوم هينيسي بتثبيت مجموعة من أدوات الرفع لزيادة ارتفاع السيارة، كما تساعد مكابح بريمبو ذات الستة أقراص في الأمام على إيقاف هذا الوحش وإذا وجدت نفسك على طريق مظلم في منتصف الليل، فإن خمسة مصابيح LED في المصد الأمامي المعدل من هينيسي سيساعدك على رؤية الطريق أمامك.

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في الختام، يتم تثبيت كل هذه التعديلات بواسطة هينيسي، وتحصل على ضمان 3 سنوات أو 58,000 كم أيهما أقرب، أما بالنسبة للسعر، فإنها الحزمة الأساسية يبلغ سعرها 53,300 دولار (199,800 ريال) في حين هناك قطع اختيارية إضافية بتكلفة 16,300 دولار (61,000 ريال) بخلاف سعر السيارة المعدلة بالطبع، ولن تصنع هينيسي سوى 100 نسخة فقط.