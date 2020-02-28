“صورة” خروج آخر شيفروليه امبالا من المصنع.. ووقف تصنيعها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – خرجت آخر شيفروليه امبالا على الإطلاق من خطوط الإنتاج في مصنع ديترويت Hamtramck لجنرال موتورز في ولاية ميشيجان الأمريكية، لتودع واحد من أهم موديلات السيدان الأمريكية في العقود الماضية.

وقد علمنا عن اقتراب نهاية امبالا في 2018، مع إعلان جنرال موتورز وقتها عن وقف إنتاج ست سيارات سيدان مختلفة لضعف مبيعاتهم، امبالا وبويك لاكروس وشيفروليه كروز وبولت وكاديلاك CT6 و XTS.

في 2007، امبالا كانت سيارة ناجحة بمبيعات 311,128 نسخة في الولايات المتحدة، ولكن استمرت المبيعات في الانهيار مع تراجع حظوظ السيدان في الأسواق حتى وصلت إلى 45,000 نسخة فقط العام الماضي.

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وبينما حصل الجيل العاشر الأخير لامبالا على إعجاب النقاد للتحسينات الكثيرة مقارنة بالجيلين الماضيين، إلا أن فئة السيدان ببساطة لم تعد فعالة في الأسواق العالمية مع اكتساح الـ SUV.

ويُذكر أن جنرال موتورز تستعد لتحويل مصنع ديترويت إلى إنتاج الموديلات الكهربائية القادمة للشركة مثل جمس هامر وغيرها، مع استثمار 2.2 مليار دولار (8.23 مليار ريال) في المصنع لتجهيزه.