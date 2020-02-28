تأجيل الكشف عن تويوتا لاندكروزر الجيل القادم إلى أبريل 2021

الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن تويوتا أجلت موعد الكشف عن لاند كروزر الجيل الجديد إلى أبريل 2021 من صيف 2020، طبقا لتقارير يايانية أخيرة، وهو تأخير معتبر لحوالي نصف سنة، والسبب هو إجراء تعديلات طفيفة على تصميم السيارة بطلب من إدارة الشركة.

وقد أصدرت المجلة اليابانية بيست كار صوراً توقعية منذ أشهر لما ستبدو عليه تويوتا لاندكروزر القادمة، وفي هذه الصور حافظت السيارة على تصميمها الأيقوني مع منحها لمسات عصرية ومهيبة في آن واحد، ويظهر ذلك في الشبك الأفقي الثلاثي، المصابيح ذات الثلاثة شمعات والتي تتصل في بعضها عبر شريط تهوية على شكل حرف U، مع وجود خطوط عضلية تنساب بأنحاء الهيكلة.

على الناحية الأخرى نجد أن الخلفية تتمتع بتصميم عمودي وتقليدي أكثر، حيث المصابيح الخلفية محدّثة LED، كما هنالك مشتت هواء وإشارات انعطاف جديدة، ما يعطي إجمالاً مظهراً قوي الحضور.

متوقع أن تستخدم تويوتا مواد فاخرة في داخلية لاندكروزر 2021 حتى تزيد جاذبيتها، مع توفير تقنيات متطورة بينها شاشة معلومات ترفيهية كبيرة وعدادات رقمية وشحن لاسلكي للهاتف وأنظمة مساعدة للقيادة على الطرق المستوية والوعرة على حد سواء.

ستستمد SUV الطرق الوعرة طاقتها عبر محركات تيربو 6 سلندر أو هايبرد، وذلك لأن معايير الانبعاثات تمنع صانعة السيارات اليابانية من الاستمرار في الاعتماد على محركات 8 سلندر، إلا أن هذا لن يؤثر على الأداء في شيء حيث سيأتي الموديل بقوة لا تقل عن 400-450 حصان.

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يذكر أن لاندكروزر محتفظة بمبيعاتها القوية في الأسواق، وهو ما يعني عدم حاجة تويوتا للاستعجال بأي شكل لإطلاق جيلها الجديد.

تصميم تخيلي بالفوتوشوب: