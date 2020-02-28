رسميًا.. تأجيل معرض جنيف للسيارات بسبب كورونا

يبدو أن قطاع السيارات سوف يشهد العديد من الأزمات على مستوى العالم، خلال الأيام القليلة القادمة، بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا القاتل عالمياً، فبعد توقف العديد من خطوط إنتاج السيارات في بعض الدول، تلقى القطاع ضربة جديدة، صباح اليوم، بعدما أعلنت الحكومة السويسرية رسيماً، إلغاء معرض جنيف للسيارات 2020 المقرر إقامته

بعد أسبوع من الآن، بعد التطورات الأخيرة بشأن انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وأصدرت الحكومة السويسرية قرارا بحظر جميع التجمعات التي تتعدى ألف شخص حتى 15 مارس القادم، وقد أكد المشرفون على المعرض قرار الإلغاء في بيان صحفي.

وأكد القائمين على معرض جنيف

بأنه سيتم إرجاع أموال جميع التذاكر المباعة، مع طلب المعرض من شركات السيارات إزالة ترتيباتهم داخل المعرض بحلول مارس 7، ما يعني أنه إلغاء كامل وليس مجرد تأجيل لوقت لاحق هذا العام.

وصرحت الحكومة السويسرية: “الأولوية القصوى هي حماية السكان استجابةً للتطورات الأخيرة في وباء كورونا”.

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جدير بالذكر أن سويسرا سجلت 9 حالات لفيروس كورونا حتى الآن، بينما قفزت الحالات المرضية في العديد من الدول إلى مئات الحالات.