“صورة” استدعاء جينيسيس GV80 الجديدة بسبب عطل برمجي والعودة للوراء بشكل مفاجئ

الخليج ٣٦٥ نت – جينيسيس كشفت عن GV80 الجديدة من حوالي شهر ونصف فقط ولكن السيارة حصلت على أول استدعاء لها بالفعل.

وزارة النقل الكورية استدعت 823 سيارة GV80 لمشكلة برمجية في نظام وقف وتشغيل المحرك، ويبدو أنها تؤدي لتغيرات غير طبيعية في السرعات أو حتى العودة للوراء بشكل مفاجئ.

حل المشكلة فوري وسهل لملاك السيارة في كوريا، مع تحديث برمجيات السيارة لإنهاء المشكلة.. ويأتي هذا مع تسجيل أول حادث للسيارة الجديدة في كوريا، حيث تكشف الصور عن اصطدام سيدان بها من الوراء، ويبدو الضرر محدودا للسيارتين.

بجانب استدعاء GV80، أعلنت كوريا الجنوبية عن استدعاءات أخرى لسيارات مرسيدس AMG تشمل C63 و E63 و S 63 و GT 63 لمشاكل في توقف عمل الجير وتسرب الوقود.