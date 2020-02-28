كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر DS تطلق سيارتها الكهربائية الجديدة "Aero Sport Lounge" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة DS الفرنسية إطلاق سيارتها الكهربائية الاختبارية الأولى الجديدة "Aero Sport Lounge"، وتتميز السيارة بفخامة DS المعهودة وأضافت كهربائية قوية لأول مرة.

وحصلت السيارة الكهربائية على تصميم SUV كوبيه حادة تحتوي على تقاطعات بين الألوان الداكنة والفاتحة، وعلى لمسات أنيقة من إضاءة LED. كما توجد إضاءة مخفية في مقدمة السيارة لم تكشف الشركة عن سبب وضعها هناك. تقف السيارة على جنوط ضخمة قياس 23 إنش، وتوفر سقف مائل وزوائد أيروديناميكية جانبية.

ومن حيث التصميم الداخلي، حملت سيارة Aero Sport Lounge فرش داخلي فاخر ولمسات جريئة من الأخشاب والمعادن والجلود، تتميز السيارة الاختبارية بكونسول وسطي عالي التقنية بشاشة تمتد بكامل عرض الكونسول وبمرايا رقمية ووحدة تحكم وسطية أنيقة.

من حيث القوة، حصلت السيارة الاختبارية على محركات عالية الأداء نأمل أن نرى مثلها على سيارات DS الإنتاجية، توفر السيارة محركات بقوة 670 حصان مشتق من متسابقة DS Tcheetah في الفورمولا E، وتنطلق من الثبات حتى سرعة 100 كم/س خلال 2.8 ثانية فقط، وتستطيع السيارة قطع 650 كيلومتر قبل الحاجة لإعادة الشحن.