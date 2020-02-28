مرسيدس تكشف عن سيارة جديدة.. تعرف على مواصفاتها

جذبت سيارة مرسيدس الجديدة AMG GLA 45 S انتباه الملايين بهيكلها الهاتشباك الأنيق المميز، حيث زودت بسقف بانورامي من الزجاج الأسود وجنح هوائي صغير يمنح المركبة الروح الرياضية ويزيد من ثباتها أثناء الحركة بسرعة كبيرة.

ووصلت ملامح التطور والعصرية إلى مقصورة هذه السيارة أيضا، إذ زودت بواجهة قيادة مميزة فيها شاشة تعمل باللمس

تمتد على نصف طولها تقريبا، قسمها الموجود قبالة السائق يمكن استعماله لمراقبة السرعة والمعدل دوران المحرك ومعدلات الوقود وغيرها من مؤشرات القيادة، فيما يستعمل النصف الآخر للتحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة القيادة.

وحصلت قمرتها أيضا على مقاعد جلدية رياضية يتداخل فيها اللون الأصفر

مع الجلد الأسود بصورة أنيقة، وزودت بأنظمة صوت ممتازة تجعل الاستماع للموسيقى متعة حقيقية أثناء القيادة.

والأبرز من كل هذا هي القوة الكبيرة التي حصلت عليها هذه المركبة بفضل محركها التروبيني الذي جاء بسعة 2.0 لتر وعزم 421 حصانا، والذي يعمل مع علبة سرعة بـ 8 مراحل، ليمكناها من زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 4.3 ثانية فقط، والوصول إلى سرعة 270 كلم/ساعة.

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