سوبارو تكشف عن الجيل الجديد من سيارتها الرياضية WRX STi

كشفت شركة سوبارو عملاق صناعة السيارات اليابانية، عن الجيل الجديد من أيقونتها WRX STi الرياضية موديل 2021. وأوضحت الشركة اليابانية، أن سيارتها WRX STi ثنائية الأبواب الجديدة تعتمد على سواعد محرك بوكسر تربو رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر يزأر بقوة 400 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 490 نيوتن متر. الأسطوانات سعة 2.4 لتر يزأر بقوة 400 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 490 نيوتن متر. وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة يدوي سداسي السرعات لتوزيع القوة على عجلات السيارة الأربع. لتوزيع القوة على عجلات السيارة الأربع. ويتميز الجيل الجديد المدعم بنظام كبح محسن من خلال الملامح مفتولة العضلات على مبيت العجلات، والبروز القصير، والعناصر المصنوعة من ألياف الكربون، والاسبويلر الخلفي، والكشافات العاملة بتقنية LED، فضلا عن التصميم الجديد لغطاء حيز المحرك مع فتحات التهوية.

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