"تشتري عربية أيه بـ50 ألف جنيه".. 5 سيارات مستعملة أسعارها "على أد الأيد"

كتب: باسل الحلواني

يبحث العديد من المقبلين على الشراء، خاصةً المبتدئين في القيادة، عن السيارات المستعملة الاقتصادية رخيصة الثمن، في ظل الارتفاع الجنوني الذي حدث لأسعار السنوات خلال السنوات الأخيرة.

في السطور التالية، تقدم "سيارات الوفد"، 5 سيارات مستعملة أسعارها لا تتعدى الـ50 ألف.

شاهين

تعد السيارة فيات شاهين، من السيارات السيدان الشهيرة في سوق المستعمل، نظراً لقوة تحملها وهيكلها القوي وسهولة ورخص قطع الغيار والصيانة، ولعل أبرز عيب للسيارات الشاهين هو افتقادها توفير رفاهية القيادة للسائق، إلا أنها لها العديد من المميزات التي تجعل الأغلبية العظمي يتغاضون عن هذا العيب.

يتراوح سعر شاهين موديل من 1999 حتى 2006 مابين 40 ألف جنيه وحتى 50 ألف

جنيه، على حسب حالة السيارة.

فيات أونو

تحمل السيارة فيات أونو محركاً سعة 1000 سي سي، ما يجعلها سيارة اقتصادية في البنزين، ورغم أن المحرك صغير لكنها سيارة سريعة وسحبها جيد في معظم الوقت.

يتراوح سعر فيات أونو موديل 1994 إلى 1997 مابين 40 إلى 50 ألف جنيه، على حسب حالة السيارة.

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هيونداي إكسيل

حققت السيارة هيونداي إكسل، انتشاراً واسعاً في سوق السيارات المصرية، منذ بداية طرحها، ومازالت حتى الآن تلقى رواجاً كبيراً في سوق السيارات المستعملة، رغم توقف طرحها منذ عام 1998، يتراوح سعر هيونداي إكسيل، بفئتهيا

سيدان وهاتشباك، موديل من 1995 حتى 1997، مابين 42 إلى 50 ألف جنيه، على حسب حالة السيارة.

سكودا فيلشيا

تعد سكودا فليشيا من السيارات الهاتشباك العائلية وهى سيارة حازت على ثقة الكثير من المستهلكين خاصة الباحثين عن سيارات تتمتع بمتانة وجودة وطبيعة تتماشى مع الطرقات المصرية، وتزود السيارة بمحرك رباعى الاسطوانات سعة 1300 سى سى مع ناقل حركة مانيوال ومنظومة الدفع الأمامى.

يتراوح سعر السيارة سكودا فيلشيا "الشكل القديم"، موديل 1995 حتى موديل 1997، مابين 45 إلى 50 ألف جنيه، وفقاً لحالة السيارة.

سوزوكي ماروتي

تتصدر السيارة سوزوكي ماروتي قائمة السيارات الأقل استهلاكاً للوقود، فهي تحمل محركاً سعة 800 سي سي فقط، وتبلغ قوة المحرك فيها 37 حصان بعزم يبلغ 5000 لفة في الدقيقة.

يتراوح سعر سوزوكي ماروتي موديل من 1999 حتى 2008 مابين 38 ألف حتى 50 ألف جنيه، على حسب حالة السيارة.