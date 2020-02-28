معرض جنيف للسيارات 2020 قد يتم تأجيله أو إلغاؤه بسبب “كورونا”

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن تسبب كورونا، والمعروف أيضاً باسم Covid-19، بتأجيل معرض بكين للسيارات، فمع استمرار انتشار الفيروس، يواجه المنظمون سؤالاً صعباً متمثل فيما إذا كان يجب عليهم إجراء المعارض العالمية أم لا، وهذا يضعهم في موقف صعب حيث يجب عليهم الحفاظ على السلامة العامة في سبيل التأثيرات التي تأتي من إلغاء الحدث.
من جانبهم، قال منظمو معرض جنيف للسيارات 2020 أنهم سيقومون بإعادة تقييم الوضع الجمعة (28 فبراير) لتقرير ما إذا كان سيتم إلغاء أو تأجيل المعرض أم لا، إلا أن المؤشر العام متجه ناحية وقف عقد المعرض في مارس خوفا من زيادة تفشي كورونا.
يذكر أنه في يوم الخميس الموافق 27 فبراير، أكدت السلطات السويسرية ثلاث حالات جديدة لفيروس كورونا، بما في ذلك واحدة في جنيف، ليصل العدد الإجمالي إلى أربع حالات في جميع أنحاء البلاد، في حين أن شركة AIWAYS أعلنت أن فيروس كورونا قد أثر على خطتهم لشحن سياراتها الاختبارية الكروس أوفر كوبيه U6ion إلى جنيف، لذا فلن تصل السيارة في الوقت المناسب إلى المؤتمر الصحفي.
في الختام، جدير بالذكر أن قاعات Palexpo SA المستضيفة للمعرض، عززت برامج التنظيف والتطهير الخاصة بهم، وكذلك طلبت من العارضين من المناطق التي تعرضت للفيروس عدم السفر إلى سويسرا ما لم يكن خالياً من الأعراض لمدة أسبوعين، تابعونا لمعرفة تطور القصة في الأيام القادمة.
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