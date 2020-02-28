الخليج ٣٦٥ نت – يعدُّ معرض جدة الدولي للسياحة والسفر منصة محلية رائدة لجميع قطاعات السياحة، إذ تقدم عبره مجموعة متنوعة من خدمات صناعة السفر المتضمنة العروض والجوائز والهدايا، ذلك يشمله بالطبع مشاركة شركة الوفاق لتأجير السيارات الرائدة في مجال تأجير السيارات بالمملكة. يُقام معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في فندق جدة هيلتون منذ الأربعاء 26 فبراير حتى يوم الجمعة 28 فبراير من الساعة 4 عصراً وحتى 11 مساءاً علماً أن الدخول مجاني والدعوة عامة للجميع، لذا دون إطالة نستعرض فيما يلي 80 صورة التقطتها عدسة الخليج ٣٦٥ نت أثناء زيارتنا لجناح الوفاق لتأجير السيارات. تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات: قوقل بلاي – آبل ستور

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “80 صورة” جولة في جناح الوفاق لتأجير السيارات في معرض جدة للسياحة والسفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.