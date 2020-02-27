الكشف عن بعض مواصفات سيارة لوسيد اير المدعومة من السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – مع اقترابنا من تدشين لوسيد اير الكهربائية الفاخرة في معرض نيويورك للسيارات في أبريل، صرحت الشركة باستخدامها لخلايا البطاريات الأسطوانية لشركة LG Chem، لأنها توفر “المستوى الأمثل للكفاءة في النسخ القياسية لاير”، مع تطوير هذه الخلايا الإسطوانية لضمان أفضل مستويات المدى وكثافة الطاقة وسرعة الشحن.

وقد انتشر اسم LG Chem مؤخرا بعد مشاكل تعطل خطوط التوريد لجاكوار واودي ومرسيدس، والتي أجبرتهم على تأخير أو وقف إنتاج سياراتهم الكهربائية التي تستخدم بطاريات LG، مع ملاحظة أن هذه الشركات تستخدم البطاريات الدائرية وليس الإسطوانية التي ستستخدمها لوسيد إير.

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لهذا صرحت لوسيد أنها لا تتوقع أي تأخيرات في إنتاج الموديل، ويُذكر أن بعض الصور تسربت للسيارة مؤخرا لتكشف عن تطابق الموديل الإنتاجي لتصميم السيارة الاختبارية منذ عامين باستثناء بعض التعديلات الخفيفة للمصابيح الخلفية ولمسات أخرى.

وستنطلق لوسيد اير بنظام كهربائي 900 فولت ومدى يتعدى 640 كيلومتر لكل شحنة، وسنعلم المزيد قريبا.