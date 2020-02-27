تويوتا هايلكس تريد منافسة فورد رينجر رابتور

الخليج ٣٦٥ نت – بعد تقديم تويوتا لطلب التسجيل التجاري لاسم GR هايلكس في أستراليا في 2019، تم الموافقة رسميا على الطلب هذا الأسبوع، ونتساؤل هنا عن خطط تويوتا لإصدار نسخة رياضية لهايلكس لمنافسة أمثال فورد رينجر رابتور.

تويوتا مصممة أنه “لا يوجد خطط بعد” لطرخ نسخة عالية الاداء لهايلكس، ولكن نعلم بالفعل أن تويوتا تقدم موديل باسم GR هايلكس سبورت حصريا في السوق البرازيلي، لذا من المنطقي أن تفكر تويوتا في طرح الموديل بشكل عالمي مع تحسينات مختلفة للأداء.

الموديل البرازيلي مزود بمحرك V6 سعة 4.0 لتر بقوة 235 حصان وعزم دوران 375 نيوتن.متر.. وتويوتا قادرة على تحسين المحرك ورفع قوته فوق 250 حصان بدون جهد كبير.. وللوقت الحالي ننتظر أي تصريحات رسمية من الشركة بشأن السيارة.