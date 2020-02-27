هل ربط حزام الأمان للراكب بجوار السائق إلزامي؟

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن تطبيق مخالفة عدم ربط حزام الأمان على الراكب بجوار السائق حال عدم ربط حزام الأمان.



جاء إعلان إدارة المرور رداً على استفسار أحد المواطنين على تويتر، قال فيه: “الراكب الذي بجوار السائق، هل مُلزم بحزام الأمان؟”.

وكان نص تغريدة المرور على تويتر، كما يلي: “وفقًا لنظام المرور، ألزم الركاب باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق، ويترتب على عدم تطبيق ذلك مخالفة تحرر بحقهم”.



يذكر أن قيمة مخالفة عدم ربط حزام الأمان تبلغ 150 ريالًا ولا تتجاوز 300 ريال في المرة الأولى، وعند تكرارها خلال 30 يومًا يتم رفع الغرامة إلى حدها الأعلى، أو الإيقاف لمدة 24 ساعة، أو كلتا العقوبتين.