لاعبو نادي الاتحاد يظهرون مع الوفاق لتأجير السيارات في معرض جدة الدولي للسياحة والسفر 2020

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة الوفاق عن زيارة بعض من لاعبي شريكها نادي الاتحاد، أحد أشهر وأعرق الأندية الرياضية السعودية، إلى جناح الوفاق لتأجير السيارات في معرض جدة للسياحة والسفر. وقد قام لاعبو نادي الاتحاد عبدالإله المالكي وخالد السميري وبرونو أوفيني وكذلك ويلفريد بوني بزيارة جناح الوفاق لتأجير السيارات مع توزيع مجموعة تيشيرتات نادي الاتحاد موقعة بواسطتهم.

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