تعليق السفر باستخدام الهوية الوطنية على جسر الملك فهد

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عن صدور تعليمات من الجوازات السعودية، ببدء تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر عبر جسر الملك فهد للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون.



جاء بيان المؤسسة عبر الحساب الرسمي بـ”تويتر”، كما يلي: “وفق التعليمات الصادرة من الجوازات السعودية، فإنه تم البدء بتعليق استخدام الهوية الوطنية للسفر عبر جسر الملك فهد للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون فعلى الراغبين بالسفر استخدام جوازات السفر الخاصة بهم”.



الجدير بالذكر فإن المملكة قد أصدرت عدة قرارات أخرى لمكافحة فيروس كورونا المستجد، منها تعليق الدخول لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، وتعليق التأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي ينتشر فيها الفيروس، إضافة إلى تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.