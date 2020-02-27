بي ام دبليو الفئة الخامسة 2021 فيس ليفت تظهر بتصميم تخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – جميعنا يعلم أن سيارة E 63 هي ملك سيارات السيدان الرياضية، لكن إذا اضطررنا إلى شراء سيارة عادية بست أسطوانات فإن بي ام دبليو الفئة الخامسة تعد خياراً رائعاً أيضاً، وهي على وشك أن تتحسن بفضل تحديثات منتصف العمر.

يذكر أن السيارة بدأت في الخضوع للاختبارات في أوائل العام الماضي، مما يعني انه يمكن توقع الكشف الكامل عنها في أحد معارض هذا الخريف، أو ربما في معرض ديترويت للسيارات، وعلى أي حال، سيكون التصميم الجديد عبارة عن مزيج من تحديثات الفئة السابعة مع G20 الفئة الثالثة، وهو ما يظهر إلى حد كبير في هذا التصميم التخيلي من موقع KKS Studio الكوري.

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تتميز السيارة بشبك أمامي جديد، في حين سيتم تثبيت مصابيح أمامية جديدة أكبر قليلاً من ذي قبل، في حين أن منافذ الهواء تشبه الموجودة في الفئة الثالثة، ومن المحتمل أن تنفق بي ام دبليو الكثير من الأموال على تطوير المحركات، كما سيتم تقديم نسخة كهربائية بالكامل من الفئة الخامسة، ولكن في الوقت نفسه ستوفر نسخة هجينة أيضاً.

يذكر أن X5 وX6 حصلت على محرك ديزل جديد سعة 3 لتر يوفر قوة 340 حصان، في حين أن إصدار M550e الهجين يحصل على قوة 400 حصان، وهي قوة مناسبة بشكل كبير.