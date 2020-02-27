برابوس مرسيدس AMG G63 بيك اب بقوة 800 حصان تدشن رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – برابوس هي أول شركة تقوم بتحويل سيارة مرسيدس جي كلاس الحالية إلى بيك آب صغيرة ولكن ليست أي بيك آب، فهذه هي برابوس 800 Adventure XLP الجديدة، وهي سيارة G63 مع صندوق خلفي تحصل على قوة 800 حصان، وقد بذلك شركة التعديل الألمانية جهوداً كبيرة من أجل إعادة هندسة هيكل جي كلاس لتتناسب مع البيك آب، ولكنهم تمكنوا من القيام بذلك دون التأثير على صلابة السيارة المانحة، حتى أن المقصورة لا تزال واسعة مثل مرسيدس AMG G63 القياسية.

تعد برابوس 800 Adventure XLP أطول الآن بـ 68.9 سم لتحصل على طول إجمالي يبلغ 5.31 متر، مع 50 سم إضافية إلى قاعدة العجلات وحدها، وقد طورت برابوس نظام تعليق خلفي مخصص للسيارة الجديدة، كما صُنع السقف من ألياف الكربون، بينما تم استخدام الفولاذ في مناطق مثل الجدار الخلفي بين المقصورة والصندوق الخلفي، كما حصلت على نظام تعليق أمامي مستقل.

Advertisements

حصلت السيارة على ارتفاع إضافي عن الأرض يقدر بـ 49 سم، كما تم تصميم العديد من أجزاء التعليق حديثاً وصُنعت من الألمنيوم الخام، كما تمت ترقية محرك AMG الـ V8 سعة 4 لتر مزدوج التوربو لينتج المزيد من القوة تصل إلى 800 حصان و1000 نيوتن.متر من عزم الدوران، ما يجعل السيارة المعدلة تتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4.8 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى محدودة إلكترونياً تقدر بـ 210 كم/س.

يذكر أن السيارة سيتم عرضها في معرض جنيف للسيارات، وسيبدأ سعر سيارة برابوس 800 Adventure XLP الجديدة من 389,831 يورو أي ما يعادل 1,590,000 ريال.