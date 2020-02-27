جيلي تطلق سيارة تحميك من فيروس كورونا بسعر معقول

الخليج ٣٦٥ نت – بدات جيلي مبيعات ايكون SUV الجديدة في الصين في حملة إلكترونية بالكامل شاهدها الملايين، وقد حصلت الشركة على 30,000 تسجيل مسبق بالفعل في الساعات التي سبقت الطرح، وهي إشارة إلى أنها قد تكون الـ SUV الأكثر رواجا للشركة.

وقد شاركت خمسة مراكز تصميم عالمية لجيلي في صنع السيارة، ما يوضح الطموحات العالمية لجيلي وراء هذا المشروع.. حيث تكفل الاستوديو الأمريكي لجيلي بتصميم الخارجية، بينما قام الاستوديو الإسباني بتصميم الداخلية، مع مراجعة الاستوديو الصيني في شانغهاي على جميع الخطوات وإكمالها ضمن جهود أخرى.

وستستخدم جميع موديلات جيلي المستقبلية نفس لغة التصميم المبسطة مثل آيكون، وتتميز السيارة بمصابيح أمامية منقسمة واتجاه جديد لتصميم شبكة التهوية ومقابض أبواب تختفي في الجسد عند عدم استخدامها.

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وفي الداخل نرى شاشة 10.25 إنش مزدوجة مع نظام جيلي الأحدث للمعلومات الترفيهية، وربما أهم ما يميز السيارة، خاصة في السوق الصيني، هو طرحها بنظام تنقية هواء ذكي جديد يعمل بالتناسق مع مكيف الهواء، والهدف هو حماية الركاب من البكتريا والفيروسات، خاصة مع انتشار وباء الكورونا.

وستنطلق آيكون بمحرك تيربو 1.5 لتر بأربعة سلندر مع نظام هجين مخفف 48 فولت وجير أوتوماتيكي مزدوج بسبع سرعات، بقوة 174 حصان وعزم دوران 255 نيوتن.متر، بينما يوفر النظام الهجين 14 حصان إضافية و45 نيوتن.متر.

وتتسارع السيارة إلى 100 كم\س في 7.9 ثانية مع كفاءة استهلاك وقود 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر، وسيتراوح السعر بين 16,500 دولار و 18,300 دولار (61,800 إلى 68,500 ريال).